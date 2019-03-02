В Красноярске торжественно открыта XXIX зимняя Универсиада

В Красноярске торжественно открыта XXIX всемирная зимняя Универсиада.

В 20:19 по местному времени началась торжественная церемония открытия всемирных студенческих соревнований. Затем президент России Владимир Путин объявил Универсиаду открытой.

Огонь Универсиады зажгли двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина и десятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов-младший.

Напомним, зимняя Универсиада впервые в истории проходит в России. В течение 10 соревновательных дней будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Первые комплекты наград будут разыграны завтра, 3 марта.

В Красноярске впервые в истории Универсиад будут представлены соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и хоккею с мячом. Медали будут разыграны также в биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге, лыжных гонках, сноубординге, фигурном катании, фристайле, хоккее с шайбой и шорт-треке.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.