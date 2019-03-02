Немецкие «летающие лыжники» победили в миксте на ЧМ в Зеефельде, россияне — 7-е

Российские «летающие лыжники» Анна Шпынева, Дмитрий Васильев, Софья Тихонова и Евгений Климов заняли седьмое место в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Победу с результатом 1012,2 балла одержали немцы. Второе место заняли хозяева соревнований (989,9). Призовую тройку замкнули норвежские спортсмены (938,4). В активе россиян 896,2 балла.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Нормальный трамплин. Смешанные командные соревнования

1. Германия (Катарина Альтхаус, Маркус Айзенбихлер, Юлиане Зайфарт, Карл Гайгер) — 1012,2 балла.

2. Австрия (Ева Пинкельниг, Филипп Ашенвальд, Даниэла Ирашко-Штольц, Штефан Крафт) — 989,9.

3. Норвегия (Анна Одине Стрём, Роберт Юханссон, Марен Лундбю, Андреас Стьернен) — 938,4...

7. Россия (Анна Шпынева, Дмитрий Васильев, Софья Тихонова, Евгений Климов) — 896,2.