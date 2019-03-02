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Немецкие «летающие лыжники» победили в миксте на ЧМ в Зеефельде, россияне — 7-е

Немецкие «летающие лыжники» победили в миксте на ЧМ в Зеефельде, россияне — 7-е
Другие / Лыжный спорт

Российские «летающие лыжники» Анна Шпынева, Дмитрий Васильев, Софья Тихонова и Евгений Климов заняли седьмое место в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Победу с результатом 1012,2 балла одержали немцы. Второе место заняли хозяева соревнований (989,9). Призовую тройку замкнули норвежские спортсмены (938,4). В активе россиян 896,2 балла.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Нормальный трамплин. Смешанные командные соревнования
1. Германия (Катарина Альтхаус, Маркус Айзенбихлер, Юлиане Зайфарт, Карл Гайгер) — 1012,2 балла.
2. Австрия (Ева Пинкельниг, Филипп Ашенвальд, Даниэла Ирашко-Штольц, Штефан Крафт) — 989,9.
3. Норвегия (Анна Одине Стрём, Роберт Юханссон, Марен Лундбю, Андреас Стьернен) — 938,4...
7. Россия (Анна Шпынева, Дмитрий Васильев, Софья Тихонова, Евгений Климов) — 896,2.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Микст. Трамплин К-108
02 марта 2019 года, суббота. 18:00 МСК
1
Германия
1012.2
2
Австрия
989.9
3
Норвегия
938.4
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