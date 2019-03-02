«Чеховские медведи» одолели «СКИФ» в гандбольной Суперлиге

«Чеховские медведи» в упорной борьбе одолели краснодарский «СКИФ» со счётом 27:26 в домашнем матче чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги. В составе хозяев площадки самым результативным стал Александр Котов, забивший 7 мячей. 5 раз отличился Кирилл Котов. У гостей 6 мячей в активе Сергея Николаенкова.

«Чеховские медведи» одержали 14-ю победу в 18 матчах и занимают второе место в турнирной таблице Суперлиги. «СКИФ» с 10 победами в 17 встречах — пятый.

В следующем матче 8 марта «СКИФ» дома сыграет с челябинским «Динамо», а «Чеховские медведи» 9 марта примут на своей площадке лидера — московский «Спартак».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

«Чеховские медведи» (Московская область) — «СКИФ» (Краснодар) — 27:26 (12:10).