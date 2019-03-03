Бондарь занял третье место в прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Японии

Российский прыгун в воду Александр Бондарь стал бронзовым призёром в прыжках с вышки на первом этапе Мировой серии, который проходит в Сагамихаре (Япония).

Четырёхкратный чемпион Европы по сумме шести прыжков набрал 545,90 балла. Первое место занял китаец Ян Цзянь (586,20), вслед за ним расположился действующий чемпион мира британец Томас Дейли (579,85). Россиянин Никита Шлейхер стал пятым, набрав 512,40 балла.

Прыжки в воду. Мировая серия. Первый этап. Сагамихара, Япония

Мужчины, вышка, 10 м

1. Ян Цзянь (Китай) — 586,20.

2. Томас Дейли (Великобритания) — 579,85.

3. Александр Бондарь (Россия) — 545,90...

5. Никита Шлейхер (Россия) — 512,40.

Следующий этап Мировой серии пройдёт в Пекине (Китай) с 7 по 9 марта.