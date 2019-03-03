Универсиада-2019. Фристайл. Трансляция финалов в лыжной акробатике

В первый соревновательный день медали XXIX зимней Универсиады в Красноярске разыгрывают мастера фристайла в лыжной акробатике.

В финал вышли россиянки Кристина Спиридонова и вице-чемпионка мира 2019 года Любовь Никитина.

В мужском финале будут представлены все российские участники: чемпион мира Максим Буров, Станислав Никитин, Руслан Катманов и Дмитрий Чуприна.

По итогам первого финала в главный финал выйдут по 6 участников.

Прямую видеотрансляцию финалов можно посмотреть на «Чемпионате».

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.