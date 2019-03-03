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Чемпион мира М. Буров выиграл золото Универсиады-2019 в лыжной акробатике

Чемпион мира М. Буров выиграл золото Универсиады-2019 в лыжной акробатике
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Чемпион мира Максим Буров выиграл соревнования фристайлистов в лыжной акробатике на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске. Бронзовым призёром стал россиянин Руслан Катманов, уступивший второе место китайскому спортсмену Ли Чжонлинь только по технической оценке.

По итогам квалификации в финал соревнований мужчин вышли все российские участники — Буров, Станислав Никитин, Катманов и Дмитрий Чуприна. Но лидер квалификации Никитин и Чуприна допустили серьёзные ошибки на приземлении в первом финале и в суперфинал не отобрались. С лучшим результатом в соревнования шести сильнейших вышел Буров, получивший от судей 119,03 балла.

Буров принёс России четвёртое золото на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Фристайл. XXIX зимняя Универсиада. Красноярск, Россия
Мужчины, лыжная акробатика

1. Максим Буров (Россия) — 119,91.

2. Ли Чжонлинь (Китай) — 87,77.

3. Руслан Катманов (Россия) — 87,77.

Универсиада-2019. Мужчины. Акробатика
03 марта 2019 года, воскресенье. 15:30 МСК
1
Максим Буров
Россия
119.91
2
Ли Чжонлинь
Китай
87.77
3
Руслан Катманов
Россия
87.77
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