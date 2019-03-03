Чемпион мира М. Буров выиграл золото Универсиады-2019 в лыжной акробатике

Чемпион мира Максим Буров выиграл соревнования фристайлистов в лыжной акробатике на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске. Бронзовым призёром стал россиянин Руслан Катманов, уступивший второе место китайскому спортсмену Ли Чжонлинь только по технической оценке.

По итогам квалификации в финал соревнований мужчин вышли все российские участники — Буров, Станислав Никитин, Катманов и Дмитрий Чуприна. Но лидер квалификации Никитин и Чуприна допустили серьёзные ошибки на приземлении в первом финале и в суперфинал не отобрались. С лучшим результатом в соревнования шести сильнейших вышел Буров, получивший от судей 119,03 балла.

Буров принёс России четвёртое золото на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Фристайл. XXIX зимняя Универсиада. Красноярск, Россия

Мужчины, лыжная акробатика

1. Максим Буров (Россия) — 119,91.

2. Ли Чжонлинь (Китай) — 87,77.

3. Руслан Катманов (Россия) — 87,77.