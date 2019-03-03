«Кубань» проиграла датскому «Эсбьергу» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕГФ

Женский гандбольный клуб «Кубань» проиграл датскому «Эсбьергу» в первом матче 1/4 финала Кубка ЕГФ. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 37:24 в пользу гостей.

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины

1/4 финала. Первый матч

«Кубань» (Россия) — «Эсбьерг» (Дания) — 24:37 (15:14)



Ответный матч между командами состоится в Дании 10 марта.

«Кубань» на сегодня располагается на третьем месте в турнирной таблице женской Суперлиги по гандболу. В 20 матчах команда Евгения Трефилова набрала 29 очков.

«Эсбьерг» занимает второе место в чемпионате Дании, набрав в 24 играх 40 очков. В 2019 году команда не проиграла ни одного матча — в 16 играх во всех турнирах одержано 15 побед и зафиксирована одна ничья.