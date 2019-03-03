Вяльбе: есть маленькие извинения перед теми, кто ждал золотой медали на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги чемпионата мира в Зеефельде. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 5 серебряных и три бронзовые награды.

«Я благодарю всю свою команду, был прекрасный чемпионат. У меня лишь есть слова восхищения нашей командой. И есть маленькие извинения перед теми, кто ждал от нас золотой медали, которую мы тоже ждали. Пока не смогли. Нет было таких прямо задач. Просто каждые четыре года мы пишем целевую комплексную программу. Да, у нас были в плане одна золотая медаль, одна-две серебряные и одна-две бронзовые. Будем считать, что справились с этой программой на четвёрку. Но в спорте нельзя так — написали и обязательно сделаем. Уверена, что это не совсем правильно.



Где могли взять золото? Наши основные предположения — скиатлон. По крайней мере, я так думала. Честно говоря, очень надеялась на мужскую эстафету. За последние годы мы впервые на последний этап выходили вместе с норвежцами. То есть у нас реально есть прогресс. Наверное, какую-то надежду давала пятнашка. Видно было, насколько серьёзно готов Саня Бессмертных.



Ну ладно, для меня эти медали и так как золотые. Даже хочу опровергнуть слова комментатора, что на нас висит какое-то проклятье. Такие слова вообще не могут применяться, если ребята и девчонки завоёвывают медали. Просто нам немножко чего-то не хватает. Мне кажется, больше не физики, а удачи», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».