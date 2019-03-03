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Устюгов пропустит последний этап Кубка мира в Квебеке

Устюгов пропустит последний этап Кубка мира в Квебеке
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Сергей Устюгов сообщил, что пропустит финал Кубка мира, который пройдёт в Квебеке (Канада) с 22 по 24 марта.

«В Канаду я не планирую ехать, свой международный сезон я закончу в Фалуне. Буду готовиться к чемпионату России», – приводит слова Устюгова ТАСС.

После чемпионата мира состоятся четыре этапа Кубка мира — в Осло (9-10 марта), Драммене (12 марта), Фалуне (16-17 марта) и Квебеке.

Чемпионат России пройдёт с 29 марта по 7 апреля в Архангельской области.

Напомним, в этом году сборная России провела лучший чемпионат мира по количеству медалей за последние 18 лет. В активе российской лыжной команды восемь наград: 5 серебряных и 3 бронзовые.

Следующий чемпионат мира состоится в Оберстдорфе (Германия) в 2021 году.

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