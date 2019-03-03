Битва «Спартака» за бронзу, чемпион в шлеме гладиатора. Яркие фото с пляжного ЧМ

3 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» португальская «Брага» стала чемпионом мира среди клубных команд, который проходил в московском дворце спорта «Мегаспорт». В финальном матче мундиалито-2019 «Брага» одержала победу над итальянской «Катанией» со счётом 7:6.

Московский «Спартак» занял четвёртое место, в матче за бронзу уступив бразильскому «Фламенго» со счётом 3:4. Красно-белые выиграли все матчи группового турнира, но в полуфинале в серии пенальти уступили «Катании».

«Локомотив» неудачно выступил в подгруппе, а в матче за седьмое место разгромил белорусский БАТЭ – 7:0.

Лучшие кадры с клубного чемпионата мира в Москве — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.