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Ласицкене выиграла золото на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

Ласицкене выиграла золото на чемпионате Европы по лёгкой атлетике
Другие / Лёгкая атлетика

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золото на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в Глазго.

Ласицкене показала результат 2,01 метра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко (1,99), третьей стала Айрине Пальшите из Литвы (1,97).

Ласицкене стала двукратной победительницей чемпионатов Европы в помещении, ранее она одерживала победу на турнире в 2015 году. Также она является двукратной чемпионкой мира.

26-летняя спортсменка выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.

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