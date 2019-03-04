Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла золото на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования проходят в Глазго.



Ласицкене показала результат 2,01 метра. Второе место заняла украинка Юлия Левченко (1,99), третьей стала Айрине Пальшите из Литвы (1,97).



Ласицкене стала двукратной победительницей чемпионатов Европы в помещении, ранее она одерживала победу на турнире в 2015 году. Также она является двукратной чемпионкой мира.

26-летняя спортсменка выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации.