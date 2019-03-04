Самые яркие моменты первого дня Зимней Универсиады-2019

3 марта прошёл первый день соревнований на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.

Сборная России уверенно лидирует в общекомандном медальном зачёте. В активе российских студентов 12 медалей (4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые).



На втором месте команда Швейцарии – 3 (1, 1, 1), на третьей позиции канадцы, в активе которых 2 награды (1, 0, 1). Также по одному золоту завоевали австрийские и белорусские спортсмены.

Чемпионами Универсиады-2019 в индивидуальных гонках классическим стилем стали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин. В этой дисциплине россияне выиграли все 6 медалей. Золото Универсиады завоевали сноубордистка Кристина Пауль в борд-кроссе и фристайлист Максим Буров в лыжной акробатике.