Мужская сборная России по кёрлингу проиграла чехам на Универсиаде в Красноярске

Мужская сборная России по кёрлингу в составе Александра Быстрова, Даниила Горячева, Вадима Шведова, Николая Чередниченко, Дениса Исламова (запасной) проиграла команде Чехии в матче группового этапа зимней Универсиады в Красноярске со счётом 3:10.
На старте соревнований россияне победили китайцев со счётом 8:4.
В соревнованиях принимают участие 10 сборных: Россия, Великобритания, Норвегия, Канадя, Китай, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Япония. По итогам кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал соревнований.
Сегодня, 4 марта, российские кёрлингисты также сыграют с командой Швеции. Встреча начнётся в 15:00 мск.
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.
Универсиада-2019. Мужчины. Групповой этап. Россия - Чехия
04 марта 2019 года, понедельник. 05:00 МСК
Сборные России по кёрлингу с побед стартовали на Универсиаде-2019