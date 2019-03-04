Мужская сборная России по кёрлингу проиграла чехам на Универсиаде в Красноярске

Мужская сборная России по кёрлингу в составе Александра Быстрова, Даниила Горячева, Вадима Шведова, Николая Чередниченко, Дениса Исламова (запасной) проиграла команде Чехии в матче группового этапа зимней Универсиады в Красноярске со счётом 3:10.



На старте соревнований россияне победили китайцев со счётом 8:4.



В соревнованиях принимают участие 10 сборных: Россия, Великобритания, Норвегия, Канадя, Китай, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Япония. По итогам кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал соревнований.

Сегодня, 4 марта, российские кёрлингисты также сыграют с командой Швеции. Встреча начнётся в 15:00 мск.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта.