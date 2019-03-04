Тимченко — 7-я в суперкомбинации на Универсиаде-2019 по итогам супергиганта

На зимней Универсиаде в Красноярске прошли соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках суперкомбинации. Лидерство захватила представительница Австрии Джессика Гфререр. Второй результат продемонстрировала швейцарка Амели Дюпаскье, третьей стала чешка Вероника Чамкова.

Лучшая из россиянок, Елизавета Тимченко, располагается на седьмой позиции.

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 4 марта, по итогам слалома.

Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск. Женщины

Суперкомбинация. Супергигант

1. Джессика Гфререр (Австрия) — 58,50.

2. Амели Дюпаскье (Швейцария) — +0,16.

3. Вероника Чамкова (Чехия) — +0,33...

7. Елизавета Тимченко (Россия) — +0,90.

8. Екатерина Ткаченко (Россия) — 1,05.

8. Анастасия Горностаева (Россия) — +1,05.

10. Милена Фокина (Россия) — +1,06...

42. Александра Карачун (Россия) — +3,12.

43. Софья Крохина (Россия) — +3,13.