Тимченко — 7-я в суперкомбинации на Универсиаде-2019 по итогам супергиганта

На зимней Универсиаде в Красноярске прошли соревнования горнолыжниц в супергиганте в рамках суперкомбинации. Лидерство захватила представительница Австрии Джессика Гфререр. Второй результат продемонстрировала швейцарка Амели Дюпаскье, третьей стала чешка Вероника Чамкова.
Лучшая из россиянок, Елизавета Тимченко, располагается на седьмой позиции.
Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня, 4 марта, по итогам слалома.
Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск. Женщины
Суперкомбинация. Супергигант
1. Джессика Гфререр (Австрия) — 58,50.
2. Амели Дюпаскье (Швейцария) — +0,16.
3. Вероника Чамкова (Чехия) — +0,33...
7. Елизавета Тимченко (Россия) — +0,90.
8. Екатерина Ткаченко (Россия) — 1,05.
8. Анастасия Горностаева (Россия) — +1,05.
10. Милена Фокина (Россия) — +1,06...
42. Александра Карачун (Россия) — +3,12.
43. Софья Крохина (Россия) — +3,13.