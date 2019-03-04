Устюгов объяснил лайк под постом с критикой Губерниева

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву. В январе спортсмен поставил «лайк» под просьбой болельщиков не допускать Губерниева к работе на эфирах с чемпионата мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия).

«Там был комментарий, что вместо Губерниева пусть лучше комментирует Андрей Романов. Наткнулся, лайкнул, особо не задумываясь, а потом всё так невероятно разошлось. Мне народ начал писать, спрашивать, почему я закусился с Губерниевым. Даже мама звонила. Объяснил ей, что ничего не случилось и просто журналисты раздувают на ровном месте.



К Дмитрию вопросов у меня нет — с чего? Там просто была тема, чтобы заменить его на Романова. А Андрюху я знаю очень давно, он сам лыжник. Мне казалось, что он прокомментирует лучше. Про отношения с Губерниевым все начали нагнетать после того, как я давал в Рамзау интервью Сергею Смышляеву и сказал, что биатлон сильно раскрутили – копаются в нижнем белье.



Мы смотрели чемпионат России по биатлону, и Дмитрий Губерниев говорил, кажется, про Антона Бабикова такие личные вещи, знать которые другим людям не надо. А он выложил на всю страну. И я бы не хотел, чтобы обо мне рассказывали так. Понимаю, что это раскрутка биатлона, но я просто такого не хочу. И, даже пересматривая гонки с этого чемпионата мира, искал „евроспортовские“ трансляции. Повторюсь, никакого конфликта с Губерниевым у нас нет. Я нормально отношусь к Дмитрию. Он делает своё дело так, как считает нужным. Просто мне его подход неблизок», — цитирует Устюгова «Спорт-экспресс».

Сергей на прошедшем чемпионате мира в Зеефельде завоевал серебро в эстафете.