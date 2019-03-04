Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов: я сразу не понял, что Холунд пошёл за золотом. Норвежцы нас обыграли

Фото: Trond Tandberg/Getty Images
Большунов: я сразу не понял, что Холунд пошёл за золотом. Норвежцы нас обыграли
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу норвежца Ханса Кристера Холунда в марафоне свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) и выбранную норвежцами тактику на эту гонку.

«Сначала я не понял, что Холунд пошёл за золотом. Я думал, что это была тактика норвежцев, чтобы заставить нас усердно работать и подтягиваться к нему. Но уже позже я понял, что Холунд идёт за золотом и что именно в этом и заключалась тактика его команды. Нас обыграли. Холунду достанется много славы за то, каким образом он выиграл. Это впечатляет», — цитирует Большунова Dagbladet.

В гонке на 50 км, которая стала последней на чемпионате мира, Большунов финишировал вторым. Бронзовую награду завоевал ещё один норвежец Сьюр Рёте. Чемпионат мира сборная России завершила с 8 завоёванными медалями — 5 серебряными и 3 бронзовыми.

Сундбю: как нам, норвежцам, разрешают делать подобное?
Вся Россия молилась за лыжника Большунова. А потом рыдала
Он не должен был бежать масс-старт, но пробежал и почти догнал наглого норвежца. Такого великого серебра у Саши ещё не было. Смотрите сами!
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент