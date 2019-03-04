Большунов: я сразу не понял, что Холунд пошёл за золотом. Норвежцы нас обыграли

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу норвежца Ханса Кристера Холунда в марафоне свободным стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) и выбранную норвежцами тактику на эту гонку.



«Сначала я не понял, что Холунд пошёл за золотом. Я думал, что это была тактика норвежцев, чтобы заставить нас усердно работать и подтягиваться к нему. Но уже позже я понял, что Холунд идёт за золотом и что именно в этом и заключалась тактика его команды. Нас обыграли. Холунду достанется много славы за то, каким образом он выиграл. Это впечатляет», — цитирует Большунова Dagbladet.



В гонке на 50 км, которая стала последней на чемпионате мира, Большунов финишировал вторым. Бронзовую награду завоевал ещё один норвежец Сьюр Рёте. Чемпионат мира сборная России завершила с 8 завоёванными медалями — 5 серебряными и 3 бронзовыми.

Сундбю: как нам, норвежцам, разрешают делать подобное?