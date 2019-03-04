Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Универсиаде в Красноярске. Победу одержала представительница Южной Кореи Ким А Лан. Серебро в активе француженки Орель Ноэль Монвуасен.



У мужчин на аналогичной дистанции победил китаец Ань Кай. Вторым стал француз Кентен Феркок. Тройку призёров замкнул японец Килти Сигехиро. Россиянин Сергей Милованов занял 12-е место.

Шорт-трек. Универсиада. Красноярск

Женщины. 1500 м

1. Ким А Лан (Южная Корея) — 2.38,363.

2. Орель Ноэль Монвуасен (Франция) — +0,06 .

3. Екатерина Ефременкова (Россия) — +0,21.

Мужчины. 1500 м

1. Ань Кай (Китай) — 2.34,350.

2. Кентен Феркок (Франция) — +1,11.

3. Килти Сигехиро (Япония) — +1,70...

12. Сергей Милованов (Россия) — +8,89.

В общем медальном зачёте сборная России лидирует с 9 золотыми, 9 серебряными и 8 бронзовыми медалями.