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Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке на дистанции 1500 м

Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова завоевала бронзовую медаль на дистанции 1500 м на Универсиаде в Красноярске. Победу одержала представительница Южной Кореи Ким А Лан. Серебро в активе француженки Орель Ноэль Монвуасен.

У мужчин на аналогичной дистанции победил китаец Ань Кай. Вторым стал француз Кентен Феркок. Тройку призёров замкнул японец Килти Сигехиро. Россиянин Сергей Милованов занял 12-е место.

Шорт-трек. Универсиада. Красноярск
Женщины. 1500 м
1. Ким А Лан (Южная Корея) — 2.38,363.
2. Орель Ноэль Монвуасен (Франция) — +0,06 .
3. Екатерина Ефременкова (Россия) — +0,21.

Мужчины. 1500 м
1. Ань Кай (Китай) — 2.34,350.
2. Кентен Феркок (Франция) — +1,11.
3. Килти Сигехиро (Япония) — +1,70...
12. Сергей Милованов (Россия) — +8,89.

В общем медальном зачёте сборная России лидирует с 9 золотыми, 9 серебряными и 8 бронзовыми медалями.

Универсиада-2019. Женщины. 1500 м
04 марта 2019 года, понедельник. 10:00 МСК
1
Ким А Лан
Южная Корея
2:38.363
2
Орель Ноэль Монвуасен
Франция
+0.06
3
Екатерина Ефременкова
Россия
+0.21
Универсиада-2019. Мужчины. 1500 м
04 марта 2019 года, понедельник. 10:00 МСК
1
Ань Кай
Китай
2:34.350
2
Кентен Феркок
Франция
+1.11
3
Килти Сигехиро
Япония
+1.70
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