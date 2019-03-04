Зеппельт: найдены ещё 40 пакетов с кровью, не относящихся к недавним задержаниям

Немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал немецкому изданию ARD об очередной находке борцов с допингом в Германии. По его словам, более 40 пакетов, найденных в одном из домов в Энфюрте, не имеют никакого отношения к недавним задержаниям спортсменов в Зеефельде (Австрия). Чья эта кровь, ещё предстоит узнать.



Напомним, на прошлой неделе австрийская полиция задержала в Зеефельде шесть спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. В номер к австрийскому лыжнику Максу Хауке полиция нагрянула в тот момент, когда он делал переливание крови – запрещённую процедуру.



Помимо Макса Хауке был задержан соотечественник Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.



Сообщалось, что спортсменам грозит до трёх лет тюрьмы. Предварительное следствие ведёт прокуратура Инсбрука. Существует вероятность, что дела в отношении подозреваемых в употреблении запрещённых препаратов спортсменов будут переданы в правоохранительные органы их стран.

Появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь