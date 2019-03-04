Тренерский штаб сборной Германии объявил окончательный состав команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта, сообщает Sport1.
Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция. Состав сборной Германии
Женщины
Лаура Дальмайер, Денизе Херрман, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Франциска Пройс.
Мужчины
Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Рес.
В общем зачёте Кубка мира лучшая из представительниц Германии, Франциска Хильдебранд, занимает 11-е место. У мужчин Арнд Пайффер располагается на восьмой позиции.
В рамках чемпионата мира в Эстерсунде пройдёт смешанная эстафета, спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, супермикст, эстафеты и масс-старты.
Объявлен состав сборной Германии по биатлону на чемпионат мира в Эстерсунде