Универсиада. Фристайл. Трансляция соревнований в смешанной командной акробатике

Сегодня, 4 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске проходят соревнования по фристайлу в смешанной командной акробатике.



Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».



В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых наград.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Без крови. Пока Универсиада-2019 в России – полный провал На зимней Универсиаде в Красноярске организаторы не смогли сделать самого элементарного. Время справиться с катастрофой ещё есть. Смогут?