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Россияне завоевали серебро и бронзу в миксте в лыжной акробатике на Универсиаде

Россияне завоевали серебро и бронзу в миксте в лыжной акробатике на Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российские фристайлисты Кристина Спиридонова и Станислав Никитин завоевали серебро в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске. Бронзовыми призёрами стали их соотечественники Любовь Никитина и Максим Буров.

Золото выиграли белорусы Александра Романовская и Артём Башлаков.

Фристайл. Универсиада. Красноярск
Лыжная акробатика. Смешанные командные соревнования
1. Александра Романовская/Артём Башлаков (Беларусь) — 182,42.
2. Кристина Спиридонова/Станислав Никитин (Россия) — 181,27.
3. Любовь Никитина/Максим Буров (Россия) — 170,04.

Сборная России на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске уже завоевала 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Универсиада-2019. Смешанная командная акробатика
04 марта 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
1
Беларусь
182.42
2
Россия
181.27
3
Россия
170.04
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