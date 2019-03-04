Россияне завоевали серебро и бронзу в миксте в лыжной акробатике на Универсиаде

Российские фристайлисты Кристина Спиридонова и Станислав Никитин завоевали серебро в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске. Бронзовыми призёрами стали их соотечественники Любовь Никитина и Максим Буров.
Золото выиграли белорусы Александра Романовская и Артём Башлаков.
Фристайл. Универсиада. Красноярск
Лыжная акробатика. Смешанные командные соревнования
1. Александра Романовская/Артём Башлаков (Беларусь) — 182,42.
2. Кристина Спиридонова/Станислав Никитин (Россия) — 181,27.
3. Любовь Никитина/Максим Буров (Россия) — 170,04.
Сборная России на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске уже завоевала 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
Универсиада-2019. Смешанная командная акробатика
04 марта 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
1
Беларусь182.42
2
Россия181.27
3
Россия170.04
Без крови. Пока Универсиада-2019 в России – полный провал
На зимней Универсиаде в Красноярске организаторы не смогли сделать самого элементарного. Время справиться с катастрофой ещё есть. Смогут?