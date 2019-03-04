Россияне завоевали серебро и бронзу в миксте в лыжной акробатике на Универсиаде

Российские фристайлисты Кристина Спиридонова и Станислав Никитин завоевали серебро в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске. Бронзовыми призёрами стали их соотечественники Любовь Никитина и Максим Буров.

Золото выиграли белорусы Александра Романовская и Артём Башлаков.

Фристайл. Универсиада. Красноярск

Лыжная акробатика. Смешанные командные соревнования

1. Александра Романовская/Артём Башлаков (Беларусь) — 182,42.

2. Кристина Спиридонова/Станислав Никитин (Россия) — 181,27.

3. Любовь Никитина/Максим Буров (Россия) — 170,04.

Сборная России на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске уже завоевала 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.