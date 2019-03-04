Сборная России упрочила лидерство в медальном зачёте Универсиады-2019

Сборная России упрочила лидерство в общекомандном медальном зачёте XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после второго дня соревнований. В активе российских студентов 29 медалей (9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых).

Второе место делят команды Австрии и Беларуси, в активе которых по 4 медали (2 золота и 2 бронзы). По одной золотой награде Универсиады ещё у пяти команд: Швейцарии, Китая, Канады, Финляндии и Кореи.

Во второй день россияне завоевали 17 (5, 6, 6) медалей. Чемпионами Универсиады-2019 стали биатлонисты Наталья Гербулова и Никита Поршнев, выигравшие индивидуальные гонки, Владислав Киселёв, завоевавший золото в спринте в спортивном ориентировании на лыжах, лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, первенствовавшие в гонках преследования. Для Жамбаловой и Якимушкина это уже вторые золотые медали Универсиады.