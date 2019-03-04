Путин поздравил Поршнева, Гербулову и Киселёва с победами на Универсиаде

Президент России Владимир Путин поздравил биатлонистов Никиту Поршнева и Наталью Гербулову, а также лыжника Владимира Киселёва с победой на зимней Универсиаде в Красноярске.

«Благодаря умению настроиться на результат и точно, грамотно рассчитать свои силы, Вы победили в классическом виде биатлонных состязаний – в гонке на 20 километров, оправдали надежды многочисленных болельщиков, на деле доказали, что у отечественного спорта высших достижений, у нашей школы биатлона большой потенциал и уверенное будущее», — говорится в поздравительной телеграмме, адресованной Поршневу.

«Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили Вам стать лидером в напряжённой гонке, подняться на высшую ступень пьедестала — самую почётную для каждого спортсмена», — говорится в поздравлении в адрес Гербуловой.

«Проявив целеустремлённость, выдержку и силу воли, Вы обошли серьёзных соперников и финишировали с победным результатом. Уверен, что золотая медаль Универсиады станет для Вас стимулом к новым достижениям», — говорится в тексте поздравления Киселёву, размещённого на официальном сайте Кремля.

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