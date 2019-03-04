Ковальчик выступила против использования спортсменами терапевтических исключений

Двукратная олимпийская чемпионка польская лыжница Юстина Ковальчик призвала спортсменов прекратить использование терапевтических исключений (TUE).

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвергла критике иностранных спортсменов, которые используют TUE.

«Если вам нужно принимать сильные лекарства от болезни, чтобы заниматься спортом, то в таком случае ваше тело не создано для спорта. Таким спортсменам следует заняться другим видом деятельности и рассматривать спорт как хобби", — цитирует Ковальчик Expressen.

Напомним, сборная Норвегии убедительно выиграла неофициальный общекомандный зачёт чемпионата мира по лыжным видам спорта, который завершился в Зеефельде (Австрия). Норвежские лыжники выиграли 10 золотых медалей из 12 возможных, при этом в личных гонках скандинавские спортсмены не проиграли ни одного старта.