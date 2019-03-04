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Тренер сборной Германии: три золота Йохауг на ЧМ — это странно

Фото: Trond Tandberg/Getty Images
Тренер сборной Германии: три золота Йохауг на ЧМ — это странно
Другие / Лыжный спорт

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер назвал странным выступление норвежской лыжницы Терезе Йохауг на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил в Зеефельде. 30-летняя спортсменка, пропустившая чемпионат мира 2017 года и Олимпийские игры 2018 года из-за дисквалификации за допинг, выиграла три золотые медали.

«Нахожу это странным, честно говоря. Я бы соврал, если бы признал, что так и должно быть. Получается, она значительно впереди всех. И это странно.

Лично для меня очень странно. Необходимо постоянно вести борьбу с допингом. Для лыжного спорта важно, чтобы он был чистым», — приводит слова Петера Шликенридера Focus.

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