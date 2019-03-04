Йохауг — о словах немецкого тренера: я уже получила наказание за допинг

Норвежская лыжница Терезе Йохауг спокойно отреагировала на заявление наставника немецкой команды Петера Шликенридера, поставившего под сомнение три золотые медали, завоёванные лыжницей на чемпионате мира в Зеефельде после дисквалификации за допинг.

«Он может говорить всё что хочет. Я отвечаю за то, что делаю, и еду домой с фантастического чемпионата мира с тремя золотыми и одной серебряной медалью. Если он не в силах забыть того, что было, то я уже получила наказание и не могу ничего изменить. Я активный сторонник антидопинговой борьбы, и часто это доказывала», — сказала Йохауг.

Йохауг вернулась после 18-месячной дисквалификации за использование содержавшего допинг бальзама для губ в начале сезона-2018/19 и с тех пор выиграла все личные гонки, в которых участвовала.