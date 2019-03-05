Крупнейшая швейцарская газета требует отставки президента FIS

Крупнейшая швейцарская газета «Блик» призвала президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Жан-Франко Каспера уйти в отставку.

Ещё накануне чемпионата мира в Зеефельде Каспер подвергся критике за то, что поставил под сомнение существование проблемы глобального потепления. Ответом Касперу, по мнению спортивного редактора «Блика» Феликса Бингессера, стала тающая лыжня в Австрии, где во время чемпионата мира были плюсовые температуры.

Добавил обвинений в сторону президента FIS и скандал с кровяным допингом в ходе первенства планеты в Тироле. В числе задержанных оказались и лыжники: австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андреас Веерпалу, Карел Таммъярв и казахстанец Алексей Полторанин.

Сам Каспер усугубил ситуацию, назначив очередной конгресс федерации зимнего вида спорта в Паттайе (Таиланд).

Журналист «Блик» выразил надежду, что 75-летний Каспер уйдёт в отставку ранее окончания срока своих полномочий в 2022 году.