Кюрё — о допинговом скандале на ЧМ в Зеефельде: крупная рыба продолжает плавать

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё прокомментировал допинговый скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия). По итогам полицейского рейда были задержаны 5 лыжников, которые признались в применении кровяного допинга.

«В 2019 году до сих пор нет надёжного метода проверки самого главного способа применения допинга — переливания крови. Это катастрофа для ВАДА. В тот день четырёх лыжников сняли с гонки, но сколько из нарушителей осталось на трассе? Думаю, крупная рыба продолжает плавать», — цитирует Кюрё Yle.

Кюрё также рассказал об отношении к применению запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям.

«Просто удивительно, что любой диагноз может быть поставлен для получения этих терапевтических исключений», — сказал Кюрё.

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