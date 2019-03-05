Универсиада. Сноуборд. Трансляция соревнований в параллельном слаломе-гиганте

Сегодня, 5 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске проходят соревнования по сноуборду в параллельном слаломе-гиганте.



Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.