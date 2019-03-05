Немецкий тренер — о словах про Йохауг: меня неправильно поняли. Я верю Норвегии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер прокомментировал своё высказывание в отношении норвежской лыжницы Терезе Йохауг, которая завоевала три золотые медали на чемпионате мира в Зеефельде. Ранее Петер признался, что его удивил огромный отрыв Йохауг от соперниц в марафоне.

«Меня неправильно поняли. Мы с представителями сборной Норвегии обсудили ситуацию и всё прояснили. Для нас главное — бороться с допингом. Важно, чтобы кумиры болельщиков из Норвегии и Германии также объясняли, как важно бороться с допингом. Имеют значение не только медали, но и стиль жизни. Если мы говорим только о медалях и успехе, то оказываем слишком большое давление на спортсменов.

В воскресенье на чемпионате мира Холунд ушёл в отрыв, а Большунов старался его догнать. Вот спорт, который я люблю. Об этом я и хотел сказать.

Я верю Норвегии. В Германии мы также должны вернуть доверие к спорту. Нам нужны честные соревнования, где мы могли бы всем доверять", — цитирует Шликенридера Dagbladet.