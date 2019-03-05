Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Холменколлене

Стал известен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Холменколлене (Осло), информирует TV2.



Женщины: Терезе Йохауг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Рагнхиль Хага, Кари Ойре Шлинн, Силье Ойре Шлинн, Хедда Амундсен, Анна Свенсен, Марте Йохансен, Магни Смедас, Мартине Овребуст, Марте Скаанес, Тириль Кнудсен, Эмили Флетен.



Мужчины: Йоханнес Клебо, Мартин Йонсруд Сундбю, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Эмиль Иверсен, Дидрик Тонсет, Шюр Рете, Мартин Левстрем Ниенге, Даниэль Сток, Вебьорн Туртвейт, Матиас Рюнгреен, Томас Букер-Йоханнессен, Маттиас Стенсхаген, Йохан Хоэл.



Этап Кубка мира в Холменколлене пройдёт 9-10 марта. Состоятся женский и мужской марафоны классическим стилем.