Российские кёрлингистки победили сборную Швейцарии на Универсиаде-2019

Женская сборная России по кёрлингу обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске – 13:9.

Кёрлинг. Универсиада-2019. Женщины. Групповой этап

Россия — Швейцария — 13:9 (1:0, 3:0, 4:0, 0:1, 2:0, 0:2, 0:3, 0:2, 0:1, 3:0).

Россия: Екатерина Кузьмина (Первый) — Анастасия Даньшина (Второй) — Ульяна Васильева (Третий) — Мария Комарова (Четвертый) — Анна Веневцева (Запасной).

Тренер: Алина Ковалёва.



Накануне россиянки обыграли Южную Корею (8:6), а до этого проиграли команде Китая (6:8), обыграли японок (8:4) и британок (7:6).



XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей.