«Динамо-Виктор» обыграл «СГАУ-Саратов» в гандбольной Суперлиге

Гандболисты «Динамо-Виктор» в гостях одержали победу со счётом 28:23 в матче чемпионата России по гандболу среди команд Суперлиги с «СГАУ-Саратов».



«Динамо-Виктор» с 10 победами в 17 проведённых матчах занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги и 10 марта примет челябинское «Динамо». «СГАУ-Саратов» с 10 победами в 19 играх занимает четвёртое место и 26 марта примет «Чеховских медведей».



Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига



«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 23:28 (15:14)



Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. Организацией соревнований занимается Федерация гандбола России. Действующим чемпионом являются «Чеховские медведи».