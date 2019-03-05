Элвис Стойко сравнил 14-летнего канадского фигуриста Гоголева с Плющенко

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Элвис Стойко поделился мыслями о 14-летнем канадском фигуристе Стивене Гоголеве.

«Видел, как на разминке он не смог выполнить четверной сальхов, и это застало его врасплох. Плечо сработало немного раньше, чем нога. Затем он перезагрузил себя и успешно приземлился на следующей попытке. Я подумал: «Он точно знает, что делает, он точно знает, где он». Он феномен. Он знает всё это в очень раннем возрасте. Когда впервые увидел Плющенко — тогда ему было 15 или 16 лет, — он точно так же понимал тело, особенно на тройном акселе», — приводит слова Стойко CBC.

Добавим, родители Стивена Гоголева — россияне, у фигуриста двойное — российское и канадское — гражданство. На некоторое время он переезжал в Россию, чтобы заниматься фигурным катанием.