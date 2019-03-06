М. Фуркад — о видео с лыжником, переливавшим кровь: мне было трудно это смотреть

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своей реакции на появившееся в Интернете видео задержания австрийского лыжника Макса Хауке, который во время визита полиции переливал кровь в своём номере.

«Мне было очень трудно смотреть это видео. Мы никогда не видели, чтобы кто-нибудь на самом деле делал это. Это было безумно и больно. Этот скандал вредит спорту, и я не удивлён, если в него будет вовлечено всё больше людей. Не понимаю, как люди делают это в 2019 году», — цитирует Фуркада SVT.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии в среду, 27 февраля, были арестованы девять человек. Пять из них — лыжники. Помимо Макса Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.