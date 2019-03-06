Универсиада-2019. Биатлон. Трансляция женской спринтерской гонки

Сегодня, 6 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске проходит женская спринтерская гонка у биатлонисток на 7,5 км. Сборную России представят: Наталья Гербулова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина и Ирина Казакевич.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

Всего в Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых наград.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.