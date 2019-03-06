Мошкова: наши соперницы — профессионалы, но не такого высокого уровня, как мы

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова прокомментировала победу в спринтерской гонке на зимней Универсиаде в Красноярске.



«По гонке мне понравился в первую очередь мой ход, и тут надо отдельно поблагодарить трассу — как и двумя днями ранее, она была подготовлена отлично. А вот промахи, конечно, немного расстроили — 16 неточных выстрелов на всю команду из 6 человек! Особенно проблемно выглядела стрельба на «стойке». Обсуждали это с девчонками в раздевалке, пока не можем толком понять, в чём дело. Переутомлением это точно не объяснить — прошлая гонка была два дня назад, это нормальный график, мы можем бегать даже не через день, а каждый день — это наша работа. Думаю, абсолютно все находящиеся здесь биатлонисты это подтвердят.



Что думаю по поводу того, что все шесть первых мест заняли биатлонистки России? Мы привезли сюда сильную команду, многие из нас бегали на чемпионате Европы, этапах Кубка IBU, а кто-то и на этапах Кубка мира. Среди соперниц я видела девочек, бегавших на юниорском первенстве мира — представительницу Чехии и Франции, например. Поэтому я бы не назвала их любителями, они всё равно профессиональные спортсмены, просто не такого высокого уровня, как мы», — передаёт слова Мошковой корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Серебро досталось Ирине Казакевич, бронза — Тамаре Ворониной.