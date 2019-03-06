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Универсиада-2019. Фигурное катание. Трансляция короткой программы

Универсиада-2019. Фигурное катание. Трансляция короткой программы
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Сегодня, 6 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске проходят соревнования по фигурному катанию. В 10:30 мск стартует короткая программа у спортивных пар. В этой категории сборную России представят три пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот, Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».

Всего в Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых наград.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

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