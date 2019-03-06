Драчёв подтвердил, что Васильева не поедет на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что биатлонистка Маргарита Васильева не поедет на чемпионат мира в Эстерсунде (Швеция).



«Васильева не поедет на чемпионат мира. До 12 марта будет принято окончательное решение по ней», – цитирует Драчёва «Р-Спорт».



Напомним, Васильевой грозит дисквалификация на срок от года до двух лет за пропуск трёх допинг-тестов в течение года. Пока 27-летняя спортсменка не отстранена от соревнований.



В текущем сезоне Маргарита дебютировала на Кубке мира. На этапе в Оберхофе она в составе сборной России заняла первое место в эстафете.



Чемпионат мира в Эстерсунде пройдёт в период с 7 по 17 марта. Ранее стал известен состав сборной России.

Приплыли. Неужели биатлонистка сборной России и правда пропускала допинг-тесты? Как бы это не стало началом конца российского биатлона. Да, опять.