Якушова: в российскую команду не хочу – знаю всё изнутри

Бывшая российская биатлонистка Ольга Якушова рассказала о своей деятельности после завершения карьеры.



«Нет ли ощущения, что рано закончила? Нет. Я в российскую команду просто не хочу. Всё изнутри знаю. Может быть, при новом руководстве что-то изменилось, но когда я из года в год тренировалась, всё было одно и то же. Поэтому обратно не хочу.



Жалею, конечно, что не осуществила свою мечту, не добилась результатов. Каждый спортсмен мечтает об олимпийской медали. Но эта цель просто не осуществилась. После завершения карьеры я осталась в спортивной сфере. Тренирую людей онлайн, тренируюсь сама, занимаюсь своим ребёнком.



С какими чувствами смотрю на то, как Вирер и Дальмайер оказываются на пьедестале? Абсолютно спокойно. Я не смотрю каждую гонку, не болею как ярый фанат. Если бывает свободный вечер, то включаем. Нет такого, что хочется схватить винтовку, побежать и сказать: «Ух! Я бы всех там порвала», – цитирует Якушову официальный сайт «Матч ТВ».



27-летняя Якушова является чемпионкой Европы – 2016 в смешанной эстафете. Профессиональную карьеру завершила в возрасте 26 лет.