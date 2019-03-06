Павличенко – чемпион России по санному спорту

Российский саночник Семён Павличенко выиграл золотую медаль чемпионата России по санному спорту, который проходит в Сочи.



По сумме двух попыток 27-летний спортсмен продемонстрировал результат 1 минута 43,211 секунды. Серебряную медаль, с отставанием в 0,153 секунды, завоевал Роман Репилов, третьим стал Александр Горбацевич (+0,474 секунды).



Напомним, Павличенко дважды выигрывал чемпионаты мира и пять раз чемпионаты Европы. В текущем сезоне он впервые в карьере стал победителем общего зачёта Кубка мира по санному спорту.



Ранее Семён заявил, что был близок к завершению профессиональной карьеры. Чемпионат России по санному спорту в Сочи продлится до 7 марта.