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Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке на дистанции 1000 м

Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке на дистанции 1000 м
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова завоевала бронзу на дистанции 1000 м на Универсиаде в Красноярске. Золото выиграла представительница Южной Кореи Ким А Ран. Серебряным призёром стала француженка Орели Монвуазен.

У мужчин на этой дистанции весь пьедестал заняли спортсмены из Южной Кореи.

Шорт-трек. Универсиада. Красноярск
Женщины. 1000 м
1. Ким А Ран (Южная Корея) — 1.32,100.
2. Орели Монвуазен (Франция) — +0,055.
3. Екатерина Ефременкова (Россия) — +0,073.

Мужчины. 1000 м
1. Хён Кьюн Хван (Южная Корея) — 1.43.727.
2. Лим Ён Чин (Южная Корея) — +0,018.
3. Пак Чи Вон (Южная Корея) — +0,110.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 56 наград — 17 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Универсиада-2019. Женщины. 1000 м
06 марта 2019 года, среда. 13:17 МСК
1
Ким А Лан
Южная Корея
2
Орель Ноэль Монвуасен
Франция
3
Екатерина Ефременкова
Россия
Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке на дистанции 1500 м
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