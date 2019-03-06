Ефременкова завоевала бронзу Универсиады в шорт-треке на дистанции 1000 м

Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова завоевала бронзу на дистанции 1000 м на Универсиаде в Красноярске. Золото выиграла представительница Южной Кореи Ким А Ран. Серебряным призёром стала француженка Орели Монвуазен.

У мужчин на этой дистанции весь пьедестал заняли спортсмены из Южной Кореи.

Шорт-трек. Универсиада. Красноярск

Женщины. 1000 м

1. Ким А Ран (Южная Корея) — 1.32,100.

2. Орели Монвуазен (Франция) — +0,055.

3. Екатерина Ефременкова (Россия) — +0,073.

Мужчины. 1000 м

1. Хён Кьюн Хван (Южная Корея) — 1.43.727.

2. Лим Ён Чин (Южная Корея) — +0,018.

3. Пак Чи Вон (Южная Корея) — +0,110.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 56 наград — 17 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.