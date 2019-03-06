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Йоханнес Клебо получил условный срок за ДТП с участием 12-летней девочки

Йоханнес Клебо получил условный срок за ДТП с участием 12-летней девочки
Другие / Лыжный спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший три золотых медали на минувшем чемпионате мира в австрийском Зефельде, получил 16 дней условного срока за участие в ДТП трёхмесячной давности. Суд постановил, что 22-летний спортсмен был виновен в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в декабре, сообщает Adressa.

В аварии участвовали два автомобиля и пешеход. Вторая машина, за рулём которой был Клебо, подтолкнула первую, вследствие чего автомобиль остановившийся у пешеходного перехода, сбил 12-летнюю девочку. Участники аварии получили только незначительные травмы, но дело о наезде было заведено. Йоханнес был лишён водительских прав.

Изначально предполагалось, что спортсмен отделается штрафом, но полиция посчитала случившееся достаточно серьёзным инцидентом.

Йоханнес Клебо является трёхкратным олимпийским чемпионом и обладателем трёх золотых медалей чемпионата мира в Зеефельде.

Лыжник Клебо попал в ДТП в Норвегии
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