Йоханнес Клебо получил условный срок за ДТП с участием 12-летней девочки

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший три золотых медали на минувшем чемпионате мира в австрийском Зефельде, получил 16 дней условного срока за участие в ДТП трёхмесячной давности. Суд постановил, что 22-летний спортсмен был виновен в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в декабре, сообщает Adressa.



В аварии участвовали два автомобиля и пешеход. Вторая машина, за рулём которой был Клебо, подтолкнула первую, вследствие чего автомобиль остановившийся у пешеходного перехода, сбил 12-летнюю девочку. Участники аварии получили только незначительные травмы, но дело о наезде было заведено. Йоханнес был лишён водительских прав.



Изначально предполагалось, что спортсмен отделается штрафом, но полиция посчитала случившееся достаточно серьёзным инцидентом.

Йоханнес Клебо является трёхкратным олимпийским чемпионом и обладателем трёх золотых медалей чемпионата мира в Зеефельде.