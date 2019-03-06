Диггинс — о допинг-скандале на ЧМ: я была в ярости от имени всех чистых атлетов

Олимпийская чемпионка—2018 в командном спринте, американская лыжница Джессика Диггинс в своём блоге прокомментировала допинговый скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Новости о допинг-скандале стали для всех нас шоком, но по-разному. Я считала одного из этих мошенников своим другом и почувствовала разочарование. Сперва я подумала: «Но… я думала, что ты порядочный человек???» Затем я была в ярости от имени всех нас, кто изо всех сил добивается чистоты в спорте… Я очень зла на тренеров, которые поощряют мошенничество, на допингёров за то, что они сделали, и за то, как низко они поступили по отношению к товарищам по команде, которые были здесь, чтобы соревноваться и выложиться на все сто.

Каким бы шокирующим этот факт ни был, было бы сумасшествием делать поспешные выводы и в порыве гнева заявлять, что спорт в конечном итоге погиб. Он не умер, потому что мы, чистые атлеты, не сломлены. Пока есть спортсмены, которые соревнуются чисто и пытаются заявить, что обман не приемлем в любой форме, есть надежда на будущее.

Я думаю, что можно быть чистым и побеждать. Кроме того я горжусь тем, что являюсь частью команды спортсменов, которая ценит честную борьбу в гонке, нежели сам результат. Если вы выигрываете, но вы ужасный человек, это намного хуже, чем соревноваться с честностью и благородным характером», — написала Диггинс.

Напомним, вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии 27 февраля, были арестованы девять человек. Пятеро из них — лыжники: помимо Макса Хауке это его соотечественник Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.