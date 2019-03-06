Полторанин: анализы показывают, что я не принимал запрещённых препаратов

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин прокомментировал своё задержание во время чемпионата мира в Австрии по подозрению в употреблении допинга.



«Сейчас я нахожусь со своей семьёй. Собираюсь в ближайшее время приехать на родину. Утром 27-го числа, возвращаясь с зарядки, я зашёл в апартаменты нашей команды, где меня задержала полиция. Меня задержали при переливании крови? Нет, это ложь. Я не переливал кровь.



В полицейском участке я находился в одиночной камере в холодном подвале, с минимумом удобств. В тот момент я думал, что отдам что угодно, лишь бы выйти на свободу и вернуться к семье. Сейчас я пытаюсь восстановиться от психологической травмы, полученной в тюрьме. Все анализы, которые я сдавал, показывают, что я не принимал запрещённых препаратов. Я думал о запрещённом методе, но не применил. Меня вовремя остановили, я раскаиваюсь за свои мысли и прошу прощения.



МИД РК оперативно отреагировал и сделал всё возможное. Представитель МИДа меня проводил в аэропорт и помог с билетом», — цитирует Полторанина Bnews.kz.

Тренер Полторанина: считаю себя одним из виновников случившегося