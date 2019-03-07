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Самуэльссон: неправда, что в сборной Швеции запретили социальные сети

Самуэльссон: неправда, что в сборной Швеции запретили социальные сети
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон после смешанной эстафеты на чемпионате мира-2019 ответил на вопрос, действительно ли в команде запретили пользоваться социальными сетями.

«Правда ли, что в сборной Швеции запретили социальные сети? Нет, это ложь. Я думаю, что решение приняла только Ханна Эберг, и это её личная позиция. Я не отказываюсь от соцсетей, но стараюсь быть умным и не проводить там слишком много времени. И стараюсь не читать всё про себя (улыбается)», — передаёт слова Самуэльссона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

В смешанной эстафете сборная Швеции заняла пятое место. Победу одержала сборная Норвегии, вторыми стали немцы, третьими — итальянцы, четвёртыми — россияне.

Норвегия выиграла смешанную эстафету на ЧМ-2019 по биатлону, Россия — четвёртая
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