Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на ЧМ по биатлону в Эстерсунде

Сегодня, 8 марта, на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт будет дан в 18:15 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Старых, получившая шестой стартовый номер. Затем в борьбу вступят Светлана Миронова (25-й), Екатерина Юрлова-Перхт (57-й) и Евгения Павлова (94-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира итальянка Лиза Виттоцци стартует 24-й. Её соотечественница Доротея Вирер, занимающая второе место с отставанием в 7 очков, выйдет на старт 18-й.

Норвежка Марте Рёйселанд стартует 31-й, словачка Анастасия Кузьмина — 43-й, финка Кайса Мякяряйнен — 46-й, немка Лаура Дальмайер — 52-й.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.



Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде завершится 17 марта.