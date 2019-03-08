Универсиада. Фигурное катание. Синхронное катание. Трансляция короткой программы

Сегодня, 8 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске в рамках соревнований по фигурному катанию спортсмены представят короткую программу в синхронном катании.



Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».



В Красноярске пройдут соревнования в 11 видах спорта, будет разыграно 76 комплектов медалей. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 73 медали — 24 золотые, 27 серебряных и 22 бронзовые. Это рекорд сборной России по количеству наград на зимних Универсиадах.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.