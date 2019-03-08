«Татарстан» — 2-й после короткой программы в синхронном катании на Универсиаде

На зимней Универсиаде в Красноярске завершилась короткая программа фигуристов в синхронном катании. Лидерство захватила финская команда Team Unique. Российские коллективы «Татарстан» (Казань) и «Дрим Тим» (Самара) занимают второе и четвёртое места соответственно.

Универсиада. Красноярск. Фигурное катание

Синхронное катание. Короткая программа

1. Team Unique (Финляндия) — 85,49.

2. «Татарстан» (Казань, Россия) — 82,23.

3. Marigold Ice Unity (Финляндия) — 81,50.

4. «Дрим Тим» (Самара, Россия) — 39,23.

Произвольную программу команды представят завтра, 9 марта.

Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 73 медали — 24 золотые, 27 серебряных и 22 бронзовые. Это рекорд российской команды по количеству наград на зимних Универсиадах.