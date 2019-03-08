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Универсиада-2019. Одиночное катание. Женщины. Короткая программа
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«Татарстан» — 2-й после короткой программы в синхронном катании на Универсиаде

«Татарстан» — 2-й после короткой программы в синхронном катании на Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

На зимней Универсиаде в Красноярске завершилась короткая программа фигуристов в синхронном катании. Лидерство захватила финская команда Team Unique. Российские коллективы «Татарстан» (Казань) и «Дрим Тим» (Самара) занимают второе и четвёртое места соответственно.

Универсиада. Красноярск. Фигурное катание
Синхронное катание. Короткая программа
1. Team Unique (Финляндия) — 85,49.
2. «Татарстан» (Казань, Россия) — 82,23.
3. Marigold Ice Unity (Финляндия) — 81,50.
4. «Дрим Тим» (Самара, Россия) — 39,23.

Произвольную программу команды представят завтра, 9 марта.

Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 73 медали — 24 золотые, 27 серебряных и 22 бронзовые. Это рекорд российской команды по количеству наград на зимних Универсиадах.

Универсиада-2019. Синхронное катание. Короткая программа
08 марта 2019 года, пятница. 09:00 МСК
Сборная России обновила рекорд по количеству медалей на зимних Универсиадах
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