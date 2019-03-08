Губерниев: шведы меня разочаровали. По-моему, тиран Пихлер их перегрузил

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своей колонке на «Чемпионате» признался, что был удивлён состоянием сборной Швеции в смешанной эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде. Хозяева соревнований заняли пятое место.

«Сборная Швеции только меня разочаровала. По-моему, Вольфганг Пихлер перегрузил их, тяжеловато они выглядели. По движениям у Ханны Эберг первый круг получился нормальным, а дальше было тяжело. Она у шведок как лакмусовая бумага. Посмотрим, что будет дальше. Вольфганг – тиран. Вспомните, как он тиранил жену и детей. Как он тиранит сборную сейчас, не выпускает сборную из отеля и запрещает использовать социальные сети», — написал Губерниев.

Сегодня, 8 марта, на чемпионате мира состоится женская спринтерская гонка.

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